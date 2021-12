GF Vip 6, Alex Belli si dichiara a Soleil: “Mi sono innamorato di te”

“Pensavo di poterti gestire, ma tu non sei gestibile, io non ce la faccio”. Dopo la puntata infuocata del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli si è dichiarato a Soleil.

I due hanno parlato del loro rapporto fino alle 7 di questa mattina, una discussione che ha visto capitolare l’attore ed ammettere i suoi sentimenti per l’influencer.

Galeotta è stata la messa in scena della Turandot, al termine della quale i due si sono scambiati un bacio che esentava dalla finzione.

In puntata è stato nuovamente discusso il loro rapporto, ma questa volta Soleil non ha negato l’ipotesi di un coinvolgimento che va oltre l’amicizia.

Rimasti da soli, Alex non ha più negato quello che prova per lei.

“Tu hai già capito… quando fai la maestrina mi mandi fuori di testa. Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa. Non riesco più a gestirti. Vogliono la verità? Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva scapparci di mano. Perché mi vuoi far dire questa roba qui? Leggi i miei occhi, ti prego, sai già tutto. Tu vuoi farmi dire tutto. Siamo su un treno ad alta velocità che non riusciamo forse nemmeno più a gestire. Non c’è una conclusione tra noi. I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado via da qui”.



Alla fine del discorso, una frase inequivocabile.

“Se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza… e io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai”.

Innamoramento artistico?

