Free Comic Book Day, ecco gli albi gratuiti per tutto dicembre

Torna per il sesto anno consecutivo il Free Comic Book Day Italia, l’appuntamento interamente dedicato all’invito alla lettura del fumetto che permetterà di ricevere, nelle fumetterie aderenti in tutta Italia, albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane.

Anche quest’anno il Free Comic Book Day Italia durerà un mese intero: fino ad esaurimento scorte, infatti, per tutto dicembre le fumetterie aderenti all’iniziativa distribuiranno gratuitamente gli albi inediti pensati esclusivamente per l’evento, importanti preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

Il Free Comic Book Day (nato negli USA nel 2001 e arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016) coinvolge 4 tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Star Comics e SaldaPress. Una partnership che rafforza un’iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto e dei suoi autori.

Le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest’anno sono:

STAR COMICS

KAIJU NO. 8

SWEET HOME

DEEP BEYOND

FAR CRY – LE LACRIMEDI ESPERANZA

A SIGN OF AFFECTION

IL DURO LAVORO DI MUSUBU

PANINI COMICS

BATMAN – FEAR STATE

TOPOLINO – CRONACHE DEGLI ANTICHI REGNI

AVENGERS/HULK 2021

SPIDER-MAN/VENOM 2021

SHANGRI-LA FRONTIER

BRZRKR

SERGIO BONELLI EDITORE

SIMULACRI

SALDAPRESS

TWO MOONS

CROSSOVER

Sono oltre 280, quasi cinquanta in più della scorsa edizione, le fumetterie che hanno aderito al Free Comic Book Day Italia pronte ad accogliere nel mese di dicembre tutti i lettori. Un’iniziativa di successo che si conferma anno dopo anno come una data speciale da segnare in calendario per i lettori di fumetti affezionati e un modo per le fumetterie di attirare i curiosi che vogliono scoprire (o riscoprire) la nona arte.