Tg Diregiovani – Edizione del 30 novembre

– ADDIO A VIRGIL ABLOH, IL FONDATORE DI OFF-WHITE

Addio a Virgil Abloh. Il fondatore di Off-White, direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton e dj è morto all’età di 41 anni stroncato da un angiosarcoma cardiaco, una forma di cancro rara e aggressiva. È stato uno degli stilisti di maggior successo e il più influente al mondo, è stato il primo statunitense di origine africana a essere direttore artistico in una casa di moda di lusso francese. Abloh era nato a Rockford, il 30 settembre del 1980, da genitori di origini ghanesi. Non ha avuto una formazione professionale da stilista: era laureato in ingegneria e aveva un master in architettura. Geniale, visionario, rivoluzionario, avanguardista, un simbolo sociale e culturale: Virgil Abloh ha creato un’arte capace di andare oltre il concetto stretto di moda, che ha unito culture, generazioni, tendenze, stili e soprattutto che ha saputo parlare ai giovani;

– A DICEMBRE TORNA IL ‘FREE COMIC BOOK DAY ITALIA’

Torna anche quest’anno il ‘Free Comic Book Day Italia’, l’evento dedicato alla lettura di fumetti. A partire dal 2 dicembre, e per tutto il mese, saranno disponibili diversi albi a distribuzione gratuita, scelti dalle principali case editrici italiane. Partecipano all’edizione 2021, Star Comics, Panini Comics, Sergio Bonelli Editore e saldaPress, che metteranno a disposizione un totale di 15 anteprime, un assaggio delle novità editoriali in arrivo;

– I MANESKIN PARTONO IL 27 GENNAIO IN TOUR

Dopo il trionfo agli ‘MTV Europe Music Awards’, i Maneskin si preparano a calcare i palchi dei palazzetti italiani con il ‘Loud Kids On Tour’. La band porterà live le sonorità dell’album ‘Teatro d’Ira – Vol. I’ con tredici date già sold out a partire da marzo, a cui si aggiunge la data zero del 27 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Il tour si concluderà con un concerto evento sabato 9 luglio nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, uno show realizzato in collaborazione con ‘Rock In Roma’;

– ‘LA CASA DI CARTA 5’, IL FINALE DELLA SERIE IL 3 DICEMBRE

Arriva il 3 dicembre su Netflix ‘La Casa di Carta Parte 5: Volume 2’, i cinque episodi che porranno fine alla serie spagnola tra le più seguite al mondo. Come finirà la rapina del secolo? Nulla è scontato. Tokyo è morta, il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna: la banda del Professore dovrà affrontare l’ora più buia e la più grande sfida. A peggiorare le cose, un errore che potrebbe cambiare per sempre il loro destino;

– ‘THE FERRAGNEZ’, RILASCIATO IL TRAILER DELLO SHOW

È la famiglia più seguita d’Italia e dal 9 dicembre debutta su Amazon Prime Video con ‘The Ferragnez – La serie’: l’atteso show non-fiction italiano Amazon Original. Otto episodi che, come mostra il trailer, racconteranno l’inedito dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez alle prese con i loro figli, Leone e Vittoria, la terapia di coppia, la carriera, gli amici, i social e le rispettive famiglie agli antipodi che “sono due onde energetiche”, dice Fedez nel video. Il docu-reality ha una sigla d’eccezione interpretata dal rapper e dall’imprenditrice digitale.