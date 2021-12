Lunedì ho effettuato un test clearblue con risultato negativo…

Buongiorno mi chiamo Antonio DOMENICA 21 NOVEMBRE HO AVUTO UN RAPPORTO A RISCHIO CON COITO INTERROTTO CON LA MIA RAGAZZA.. IL CICLO DOVEVA VENIRGLI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE AD OGGI SONO 7 giorni di RITARDO!

LUNEDI 29 NOVEMBRE HO EFFETTUATO UN TEST CLEAR BLUE CON RISULTATO NEGATIVO!

VOLEVO SAPERE SE AD OGGI 1 DICEMBRE DOVEVO RIPETERE IL TEST GRAZIE MILLE!!

Antonio

Caro Antonio,

il test sembrerebbe attendibile rispetto ai tempi in cui è stato effettuato per cui il risultato dovrebbe essere affidabile. Come ti accennavamo nella mail precedente sarebbe meglio effettuare il test con le prime urine della mattina.

Il ritardo potrebbe essere legato a molteplici fattori come fisiologiche oscillazioni ormonali, infiammazioni, presenza di cisti, stress fisico o stato di ansia protratta.

Se il ritardo persiste è importante confrontarsi con un ginecologo che possa approfondire la situazione con strumenti diagnostici e valutare l’effettiva causa del ritardo.

Potreste anche recarvi presso un Consultorio della vostra zona per avere maggiori informazioni. Purtroppo in una consulenza online è impossibile fare o prevedere diagnosi certe non avendo strumenti di precisione e conoscendo tutta l’anamnesi della paziente.

Un caro saluto!