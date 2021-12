I 10 video più popolari su YouTube in Italia nel 2021

Arriva dicembre, e puntuale come sempre Google ha rilasciato l’annuale classifica dei video più visti su YouTube in Italia.

Sono state tantissime le clip condivise nel corso del 2021, un anno che ha visto trionfare l’Italia in numerose competizioni. Non sorprende, dunque, che il video non musicale più visto su YouTube sia quello degli highlights della finale di Euro2020. Secondo posto per il romanticismo, con la stravagante proposta di matrimonio dei Me contro Te. Chiude il podio il programma rivelazione dell’anno, con l’after show di LOL: chi ride è fuori.

E per la musica?

È sangiovanni con la sua super hit Malibu a dominare la classifica. Secondo posto per il tormentone estivo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, ‘Mille, a cui segue la rivelazione Musica leggerissima di Colapesce-Dimartino.

ATTENZIONE: le posizioni in classifica potranno variare a seconda delle visualizzazioni

I video (non musicali) più popolari in Italia

I video musicali più popolari in Italia