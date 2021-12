New Music Alert, Lortex ci racconta il suo nuovo singolo: “Mi fai bene”

Da Torino con furore! Lortex torna alla ribalta con “Mi fai bene”, il nuovo singolo di un percorso che lo ha visto collezionare – ad oggi – oltre 60 milioni di streaming su Spotify, 40 milioni di view su YouTube e 200mila followers su TikTok. “Mi fai bene” nasce da una notte di insicurezze e di domande e rappresenta una dedica d’amore: un brano in cui l’artista classe 1999 esterna le sue emozioni e la sua gratitudine nei confronti di una persona che gli è stata accanto in un periodo difficile in cui sarebbe stato più facile andarsene che rimanere. “Mi fai bene” è prodotta da Steve Tarta.

Ai microfoni di Diregiovani il cantautore ha raccontato la genesi del pezzo e qualche curiosità.

