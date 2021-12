Buongiorno,

vi scrivo per un dubbio. Al 7 giorno del ciclo mestruale, ho avuto un rapporto dove si è rotto il profilattico. La mattina dopo, a distanza di 10 ore dal rapporto a rischio, ho preso ellaone.

Sono passati 14 giorni dall’assunzione e aspetto il ciclo fra circa 8 giorni ma ho paura che non abbia funzionato. Posso fare un test in questi giorni? Risulterebbe attendibile?

Grazie per la vostra risposta.





Anonima

Cara Anonima,

rispetto a quanto ci riferisci ci sembra proprio che puoi stare tranquilla. Hai assunto la contraccezione di emergenza nei modi e tempi previsti, le probabilità che non abbia fatto effetto sono praticamente nulle. Tieni presente che a differenza della pillola del giorno dopo, che agisce fino a 72 ore dopo il rapporto (3 giorni), EllaOne agisce fino a 120 ore (5 giorni) e se assunta nelle prime 24 ore dal rapporto a rischio di gravidanza indesiderata, è ben tre volte più efficace della pillola del giorno dopo e due volte più efficace se assunta entro 72 ore.

Entrambe agiscono impedendo la fecondazione dell’ovulo, in quanto sono in grado di spostare l’ovulazione di qualche giorno prima che inizi il processo che porta all’ovulazione. Per quanto riguarda il test di gravidanza se proprio può esserti utile per tranquillizzarti, lo puoi fare dopo 10/12 giorni il rapporto a rischio. Tuttavia ci sono test di nuova generazione che sembrano essere in grado di dare risposte affidabili anche dopo 6 giorni il rapporto a rischio. Attendi con serenità l’arrivo del ciclo tenendo presente che tra gli effetti collaterali della pillola possono esserci ritardi o anticipi di ciclo, non sempre si presentano, però può essere una eventualità.

Un caro saluto!