Fedez ospite di Amici 21: “Farò una coreografia con i ballerini”

Ancora non c’è una data, ma a breve Fedez sarà ospite di Amici 21 dove presenterà il suo nuovo singolo ‘Sapore’. Ad annunciarlo è stato proprio il rapper attraverso le Storie di Instagram, dove ha anche spoilerato che, oltre a cantare, eseguirà una coreografia con i ballerini del talent.

“Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale, la proponete a qualcuno e vi dicono ‘wow, bella idea’; 5 minuti dopo dite ‘forse ho detto una cagata’ ma ormai vi siete imbarcati perché dovete fare quella cosa… La notizia è che probabilmente, non so quando, andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ragazzi, i ballerini, e di insegnarmela e di ballarla mentre canto il pezzo… Perché l’ho fatto? Sarà divertente. Sarà una grande figura di merda!”

Alla fine, però, sorge un piccolo dubbio: “Me lo ha fatto venire mia moglie… forse quella cosa che ho detto di Amici non dovevo dirvela… forse non mi chiameranno più…”

Fedez ha anche ricordato anche che oggi ci sarà l’anteprima a Milano di The Ferragnez, la docu-serie sulla sua vita con Chiara Ferragni in arrivo il 9 dicembre in esclusiva su Prime Video.