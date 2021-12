‘Il circolo degli anelli’ torna su Rai2 con una puntata speciale ‘sotto l’albero’

‘Il circolo degli anelli’ tornerà il 21 dicembre su Rai2 per una puntata speciale. In attesa dell’annuncio ufficiale da parte della Rai, Tv Blog ha annunciato che Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi torneranno così a divertire gli spettatori.

Tra ospiti, collegamenti e servizi, il programma condotto dalla De Stefano non parlerà solo di Olimpiadi ma darà voce a coloro che hanno vissuto lo sport italiano da protagonisti durante questo 2021.

La capriola della Simeoni diventata famosa

Lo speciale quotidiano di Rai 2 dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è rivelato una bella sorpresa per il pubblico che lo ha apprezzato in tv e sui social. Tra le scene più divertenti della parentesi estiva in molti ricorderanno la capriola di Sara Simeoni, in cui l’ex altista azzurra ha impartito lezioni al collega Jury Chechi. Certi di vederne delle belle nella puntata ‘Il Circolo degli anelli sotto l’albero’, ecco il siparietto finito nei trend social i primi di agosto