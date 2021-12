Spider-Man: No Way Home, Mattia Berrettini nel Multiverso – VIDEO

Matteo Berrettini è uno dei campioni più affermati del momento nonché grande fan dell’ amichevole Spider-Man di quartiere. Durante una partita di tennis, come mostra il nuovo spot del cinecomic Berrettini si ritrova a dover assistere a uno strano episodio. Improvvisamente, al cambio campo, si ritrova come avversario un giocatore degli Anni 70 a causa degli effetti dell’apertura del Multiverso, solo lo scambio di battute tra Matteo e l’Uomo Ragno spiegherà il perché di questa trasformazione.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, LA STORIA

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL CAST

Nel cast, oltre a Holland, troviamo Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei che riprendono i rispettivi ruoli dei film precedenti. Tra i protagonisti anche Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange.

Diretto da Jon Watts, al timone anche dei due capitoli precedenti, il film è stato scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, con la produzione di Kevin Feige ed Amy Pascal.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, DATA DI USCITA

Spider-Man: No Way Home debutta il 15 dicembre solo al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL TRAILER