Pretty Little Liars, Julian Morris fa coming out e festeggia 18 anni di relazione

Julian Morris fa coming out e festeggia 18 anni di fidanzamento con Landon Ross. Amatissimo dal pubblico di Pretty Little Liars, l’interprete di Wren ha dedicato al suo ragazzo post su Instagram super romantico: tanti scatti di loro e dolci parole. “18 anni insieme, sono stati gli anni migliori perché li ho passati con te. Ti amo Landon!”, ha scritto Morris, attore fin da bambino. Ha debuttato al cinema nel 1999 con il film Non per sport… ma per amore. Gli ultimi progetti a cui ha partecipato per il grande schermo sono The Silent Man, insieme a Liam Neeson, e Viper Club con Susan Sarandon. Chi è, invece, Landon Ross? È un artista californiano. In passato ha lavorato spesso con Liam Payne.

