GF Vip 6, confessioni d’amore sotto le coperte tra Soleil Sorge e Alex Belli – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello Vip il tempo della “chimica artistica” è finito. Ora Alex Belli e Soleil Sorge fanno sul serio. Ormai i baci e le dichiarazioni d’amore per Delia Duran, moglie dell’attore, sono un ricordo lontano. Il “vippone” si è lasciato andare ed ha espresso all’influencer i suoi sentimenti. “Non dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo“, ha detto Alex durante la notte. Avvinghiati sotto le coperte, i due si sono abbandonati all’amore, alla passione e all’intesa.

La mattina dopo, Alex si è confidato con Biagio D’Anelli, nuovo concorrente del reality show: “Sta iniziando a volare. Siamo arrivati a una conclusione, noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo, ci vogliamo bene. Bisogna vergognarsi quando l’essere umano genera sentimenti brutti, non quando ci sono sentimenti belli. Noi del nostro amore non dobbiamo aver paura“, ha detto l’attore.

