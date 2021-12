La nostra vita sessuale andava a gonfie vele ma qualcosa è cambiato…

Ciao esperti,

mi chiamo Rolando ed ho 37 anni. Ho sempre vissuto una vita sopra le righe ed ho avuto numerose esperienze sessuali con diverse donne. Due anni fa ho incontrato la mia compagna, la nostra vita sessuale andava a gonfie vele e mi sono sempre sentito soddisfatto. Di punto in bianco qualcosa è cambiato… non sento più quell’irrefrenabile desiderio e questo sta cominciando a pesare nel nostro rapporto ed anche io sono sconvolto perché non mi era mai successo prima. Non mi sembra ci sia stato un episodio scatenante, ma di punto in bianco qualcosa è cambiato ed io non so dove mettere le mani. Avreste qualche consiglio?

Rolando, 37 anni

Caro Rolando,

un calo del desiderio sessuale può accadere e non necessariamente deve destare grandi preoccupazioni. Possono esserci momenti di stanchezza o stress che incidono sul rapporto di coppia. Sicuramente gli ultimi anni non sono stati facili e questo può sconvolgere alcuni equilibri.

L’area della sessualità e del piacere è uno spazio in cui corpo ed emotività sono estremamente connesse, e il calo del desiderio potrebbe proprio essere letto come un momento di rigidità o stanchezza affettiva.

Riteniamo importante che tu possa serenamente parlarne con il partner per capire se è una sensazione condivisa, se c’è qualche problema che non riesce ad emergere. Con il covid magari è diventato, anche, più difficile viaggiare, trovare dei momenti di piacere e spensieratezza. Potreste ripartire da qui e ritrovare una vostra complicità quotidiana per rafforzare anche l’intimità.

Le storie possono attraversare delle fasi ed incontrare delle crisi, è un processo fisiologico. Occorre attraversarle per trovare nuovi equilibri. La natura del vostro sentimento vi aiuterà poi a trovare confronti e strategie più funzionali.

Magari potresti partire da alcuni spunti di riflessione per capire meglio anche quale sia il tuo stato d’animo.

C’è qualcosa che ti spaventa, che ti ha fatto perdere l’interesse? E’ la relazione troppo stabile e impegnativa che ti mette in crisi?…

Ripartire dai tuoi vissuti potrebbe aiutare a fare maggiore chiarezza.

Un caro saluto!