ANTICIPAZIONI| Gomorra 5, alleanze impreviste e la guerra si (ri)accende

Con Ciro Di Marzio tornato a Napoli e pronto a combattere e con Genny di nuovo in prima linea a Secondigliano, disposto a tutto per riprendersi ciò che pensa gli spetti di diritto, torna con un nuovo appuntamento Gomorra – Stagione finale: questa sera il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film torna con quinto e sesto episodio dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile in streaming su Now (e on demand su Sky).

In questi nuovi episodi – il quinto diretto da Marco D’amore e il sesto da Claudio Cupellini – la guerra è ufficialmente iniziata: Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) militarizza le piazze e manda un infiltrato tra le fila nemiche, mentre Ciro cerca nuovi alleati, con i quali si dovrà presto nascondere. Una taglia pesantissima cadrà presto sulla loro testa. È solo questione di tempo perché vengano trovati e la resa dei conti abbia finalmente inizio.

GOMORRA 5, SINOSSI EPISODI 5 E 6

Genny fa militarizzare tutte le piazze e mette in moto una strategia per fermare Ciro. I capipiazza però non sono convinti che si stia muovendo nel modo giusto e iniziano a dubitare di lui. Nel frattempo, Ciro, Enzo e gli altri iniziano a reclutare nuovi alleati pronti ad unirsi a loro nella guerra contro Genny. Mentre Nunzia, devastata dal dolore, cerca vendetta colpendo Genny dove fa più male. Genny è furioso per ciò che è successo ad Azzurra e si vendica a modo suo. Ma ha anche altri pensieri: Ciro e i suoi sono riusciti a scappare e lui è disposto a pagare qualsiasi cifra pur di scovarli. Manda ‘O Munaciello a Forcella per sondare il terreno. Ciro deve muoversi, è solo questione di tempo prima che li trovino. Hanno bisogno di rinforzi e di un nuovo piano. Nel frattempo, Luciana si avvicina ad Azzurra.

GOMORRA 5, IL CAST

Girati fra Napoli, Riga e Roma, i dieci nuovi episodi di Gomorra – Stagione finale sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini.

I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.

Nel cast, oltre agli storici protagonisti – Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, Marco D’Amore nel ruolo di Ciro Di Marzio, Ivana Lotito nel panni di Azzurra e Arturo Muselli che torna ad interpretare Enzo Sangue Blu – le new-entry Domenico “Mimmo” Borrelli che interpreta Don Angelo detto ‘O Maestrale, Tania Garribba (Il Primo Re, Tutto il mio folle amore) nei panni di Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, nei panni di ‘O Munaciello Carmine Paternoster, mentre Antonio Ferrante e Nunzia Schiano sono ‘O Galantommo e Nunzia, sua moglie.

GOMORRA 5, CLIP ‘GENNY CERCA IL NASCONDIGLIO DI CIRO’

GOMORRA 5, CLIP ‘SANGUE BLU E CIRO’