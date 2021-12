Alex Rider 2, Brenock O’Connor e Ronkẹ Adékoluẹjo: “I giovani ci salveranno, dobbiamo ascoltarli” – VIDEO

Abbiamo incontrato Brenock O’Connor e Ronkẹ Adékoluẹjo, rispettivamente gli interpreti di Tom Harris e Jack Starbright in occasione del debutto di Alex Rider 2 su Amazon Prime Video.

Alex Rider è tornato. Da oggi sono disponibili i nuovi episodi della seconda stagione della serie, tratta dai romanzi di Anthony Horowitz. Con lo stesso titolo, è stato adattato al cinema il primo libro Stormbraker ma non con il successo sperato. Guy Bart lo fa con il piccolo schermo trasportandoci nella vita adrenalinica di Alex, qui interpretato da Otto Farrant. Dopo la morte dello zio scopre alcuni segreti del suo passato e come e perché, fin dalla tenera età, sia stato reclutato da una suddivisione dell’MI6 come spia dopo. In questo viaggio non è solo: con lui ci sono il migliore amico Tom (O’Connor) e l’assistente Jack (Adékoluẹjo). La prima stagione – che ha riscosso molto successo per la sua credibilità nel raccontare gli adolescenti attraverso l’azione – è basata sul secondo romanzo della saga, Point Blanc, la seconda stagione invece sul quarto romanzo della saga dal titolo Eagle Sky.

Nei nuovi episodi Alex, dopo la missione per fermare Point Blanc e la verità scoperta sulla morte dello zio, non vede l’ora di tornare a essere un ragazzo normale, lontano dall’azione e dalle spie. Ci riesce? No. Infatti, quando la famiglia di un suo amico è vittima di un orribile attacco il protagonista si ritrova costretto a rientrare nel mondo delle spie. Inoltre, viene a conoscenza di un sinistro complotto politico con ripercussioni globali. Alex si renderà conto che questo è il suo destino?

ALEX RIDER 2, IL CAST