Valerio Mazzei: “Senza filtri nel mio primo disco. Conoscerete il vero me”

Dalle piattaforme social alla ribalta della musica per svelare se stesso senza nessun filtro. Valerio Mazzei si lancia e pubblica il suo primo disco. È su tutte le piattaforme da oggi per Columbia Records Italy/Sony Music Italy “Mi odi ma”: un diario personale e sincero che racconta sentimenti, passioni, delusioni e speranze ma soprattutto esperienze che accomunano le vite di chi si affaccia all’età adulta. E tra le righe c’è anche spazio per il vissuto nei Valespo insieme all’amico Edoardo Esposito.

Il progetto arriva dopo un anno e mezzo di lavoro e – come ha spiegato lo stesso artista classe 2000 ai microfoni di Diregiovani – punta a far conoscere “il vero Valerio”, quello oltre i post, le storie, i Tik Tok e i video che ha combattuto per trasformare una passione in un progetto cantautorale vero e proprio. Dieci le tracce tutte scritte dal ragazzo, che ha anche inserito un brano in inglese (lingua che ha sempre studiato sin dalle elementari), e due i featuring: quelli con Alfa e Svegliaginevra.

GUARDA L’INTERVISTA ↓

LA TRACKLIST

Casino

Poi ti spiego feat. Alfa

Non so

Noi

12 luglio

Lungotevere

I don’t ever know you

Un posto per te feat. Svegliaginevra

Per davvero

Sigaretta (post caffè)