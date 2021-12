Gossip Girl, nel reboot attesi i personaggi originali: ecco chi vedremo

La sorpresa più bella arriva sempre alla fine, anche in Gossip Girl. HBO Max ha rilasciato i tre episodi finale del reboot della serie sulle vite ‘scandasole’ di Manhattan. In particolare, il decimo e ultimo episodio celebra i personaggi della serie originale con alcuni camei. Per la notte di Hanukkah Audrey ha organizzato una cena per spronare la madre a riprendersi in mano la propria vita dopo il fallimento lavorativo e il divorzio. Alla festa, come mostra il video rilasciato sui social dello show, è presente un membro del consiglio di amministrazione del Council of Fashion Designers of America: si tratta della sola e unica Eleanor Waldorf, la madre di Blair, che torna ad essere interpretata da Margaret Colin. Insieme a lei anche Wallace Shawn nei panni Cyrus Rose, Zuzanna Szadkowski in quelli dell’amata tata Dorota Kishlovsky e Aaron Schwartz in quelli del marito di Dorota, Vanya.

