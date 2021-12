Cartoon Network e Boomerang, a Milano arriva il villaggio di Natale ‘animato’

A Milano il Natale è pronto ad accendersi con Cartoon Network e Boomerang Christmas Village.

Il 7 dicembre verranno inaugurati in Piazza San Fedele l’albero e il villaggio di Natale – realizzati in collaborazione con il Comune di Milano – con i personaggi degli show più amati di Cartoon Network e Boomerang come Lo Straordinario Mondo di Gumball, Siamo Solo Orsi, Looney Tunes, Tom&Jerry, Scooby-Doo! e tanti altri.

Un’occasione unica per la famiglia per lasciarsi incantare dalla magia del Natale ed essere, allo stesso tempo, protagonisti dell’evento. All’interno del XMas Village – in programma fino al 6 gennaio – sarà possibile prendere parte ai laboratori dedicati ai più piccoli che avranno l’opportunità di creare degli addobbi natalizi a tema Cartoon Network e Boomerang. Una volta realizzata l’opera, i ragazzi dovranno percorrere un labirinto di siepi per raggiungere l’albero ed appendere la propria decorazione. Un modo, quindi, per non essere semplici osservatori, ma per partecipare, divertirsi e lasciarsi coinvolgere dallo spirito delle feste più attese dell’anno. Maggiori informazioni sulle date e gli orari dei laboratori, sono disponibili su cartoonnetwork.it e boomerangtv.it. Per ogni lavoretto realizzato, Cartoon Network e Boomerang doneranno un euro a Terre des Hommes, la fondazione impegnata nel proteggere i bambini da ogni forma di violenza o abuso e garantire loro il diritto alla salute, all’educazione e alla vita.

Spazio anche all’ecosostenibilità. In continuità con la campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici lanciata in estate – Cartoon Network Campioni del Clima (volta a fornire ai bambini strumenti per compiere delle azioni quotidiane che possono fare la differenza per la salvaguardia del nostro pianeta) – il villaggio di Natale sarà un’iniziativa completamente ecosostenibile. Per le piante utilizzate verranno garantite, infatti, tutte le azioni necessarie al loro mantenimento in vita per poi essere ripiantate una volta concluso l’evento. Le installazioni luminose, saranno realizzate con led di ultima generazione ad alte prestazioni e a basso consumo, così come per tutte le luci della scenografica del villaggio che sarà composto solo da oggetti e pannelli riutilizzabili anche dopo l’evento. Le stampe, così come tutti i materiali dei laboratori, saranno realizzati con inchiostri ecosostenibili, materiali riciclabili e biodegradabili. L’energia verrà fornita da una da una società elettrica che utilizza fonti rinnovabili.

Cartoon Network e Boomerang, accendono quindi le feste dei più piccoli con luci, colori, e personaggi pronti a rendere ancora più magico il Natale senza scordare, però, il costante impegno dei brand WarnerMedia verso le tematiche sociali e l’ambiente.