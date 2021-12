Ariana Grande e Kid Cudi pubblicano una nuova canzone per il film Don’t Look Up

L’atteso Don’t Look Up di Adam McKay vede Ariana Grande e Kid Cudi nei panni della potente coppia della musica pop, Riley Bina e DJ Chello. Nel film, il duo esegue Just Look Up: una canzone inedita scritta e registrata appositamente per la pellicola.

Il brano è stato dalla vincitrice di due Grammy Award Ariana Grande, dal vincitore del Grammy Kid Cudi, dal compositore Nicholas Britell (due volte candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy) e dalla cantautrice nominata all’Oscar Taura Stinson.

Just Look Up sarà inclusa in Don’t Look Up (colonna sonora del film Netflix), in uscita il 10 dicembre su Republic Records.

DON’T LOOK UP, IL LYRIC VIDEO DI JUST LOOK UP DI ARIANA GRANDE E KID KUDI

Inoltre, Britell (Moonlight, If Beale Street Could Talk, Succession) ha anche prodotto e composto la colonna sonora e ha co-scritto Second Nature – un brano inedito del due volte vincitore del Grammy Bon Iver – con il frontman della band, Justin Vernon.

DON’T LOOK UP, LA STORIA

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l’umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l’aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall’ufficio dell’indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall’impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l’attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un’impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto?

Nel cast anche Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi (Kid Kudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

DON’T LOOK UP, QUANDO ESCE

Don’t Look Up debutta l’8 dicembre nei cinema selezionati e dal 24 arriva su Netflix.

DON’T LOOK UP, IL TRAILER