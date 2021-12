Dayane Mello eliminata dalla Fazenda, ora potrà vedere i video delle molestie

Bel percorso o incubo? Sarà Dayane Mello a giudicare la sua esperienza al reality brasiliano A fazenda. Uscita finalmente dal programma, la modella potrà vedere le immagini di quanto le è accaduto la notte in cui era ubriaca e capire perché il suo è diventato un caso.

In tanti hanno pensato che Dayane Mello fosse quasi in gabbia, smarrita e disorientata, completamente ignara delle molestie subite dal concorrente Nego Do Borel. A nulla sono serviti gli appelli del web per far uscire la modella dalla Fazenda e di fatto le istituzioni brasiliane, complice la produzione del programma, sono rimaste a guardare.

A frenare l’uscita dal programma di Dayane anche una clausula del contratto che, in caso di abbandono, avrebbe costretto la Mello a pagare una ‘multa’ di 18mila euro. Incubo o meno, ora sarà la modella a stabilire realmente cosa è successo la sera dei festeggiamenti.

Polemiche per il post dello staff di Dayane Mello

A scatenare ulteriore polemica in queste ore però, è stato il post dello staff di Dayane che ha proposto le immagini più belle del suo percorso, ignorando completamente la vicenda molestie. “Intensità! L’intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro A Fazeda. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco”, è riportato nel messaggio che accompagna il video. E ancora: “Ogni giorno cresce solo l’orgoglio, di Dayane donna, ragazza, madre e tutte le altre cose buone che hai fatto. La tua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarai dalla parte di chi ha bisogno di una mano, di un consiglio, di un abbraccio e di quella compagnia che scalda l’anima. Grazie per aver seguito il tuo cuore, il tuo intuito e ciò in cui credi. Ti amiamo, Dayane Mello!