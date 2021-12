Sorpresa a The Voice Senior: tra i concorrenti anche il papà di Laura Pausini

Colpo di scena nella puntata di The Voice Senior andata in onda ieri sera su Rai 2: ad esibirsi tra i concorrenti è stato anche il papà di Laura Pausini, Fabrizio, e che dire: il talento è di famiglia. “Non sono in incognita” ha poi risposto il cantante ai giudici D’Alessio e Clementino increduli su chi fosse e soprattutto curiosi di sapere se la figlia ‘star’ fosse a conoscenza della sua partecipazione al talent.

Felicissima Laura Pausini che su Twitter ha scritto:

Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te!

In bocca al lupo!Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia.



For us it’s 4 too, indeed 5 yes!

You were fantastic Grandpa, we are all with you.

Good luck!Paola, Cecilia, Matteo, Laura and Silvia. pic.twitter.com/EimOWwXFao