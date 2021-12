Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, i protagonisti nel nuovo teaser – VIDEO

Sono arrivate le attesissime lettere di invito da Hogwarts a diversi personaggi amatissimi, come mostra il nuovo teaser rilasciato da HBO Max di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, la speciale reunion che celebra il ventennale della saga cinematografica Warner Bros. (tratta dai romanzi di J.K. Rowling) dedicata al maghetto più amato del mondo.

Il trio di maghi originale di Hogwarts – Daniel Radcliffe (Potter), Rupert Grint (Ron) ed Emma Watson (Hermione) – si riunisce per raccontare le proprie avventure di due decenni fa. I tre attori si uniranno al regista Chris Columbus e ad altri membri del cast – Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart – per un episodio speciale dal titolo Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, che andrà in onda l’1 gennaio 2022 su HBO Max. Quasi sicuramente, come abbiamo visto con la reunion di Friends, in Italia lo vedremo su Sky in contemporanea con la messa in onda internazionale. L’episodio “racconterà il ‘making of’ della storia attraverso nuove e approfondite interviste e conversazioni”, come si legge su Variety.