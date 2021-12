Gf Vip: Soleil e Alex, movimenti sospetti sotto le lenzuola. Delia lascia Milano

Si riscalda l’atmosfera nella casa del Gf Vip. I responsabili sono i protagonisti delle coppie ormai sdoganate: Sophie – Gianmaria e Soleil- Alex. Proprio di loro due si parla in queste ore per via di movimenti sospetti tra le lenzuola.

Viste le premesse, quella del Gf Vip di stasera sarà una puntata ‘scoppiettante’. E se da un lato Alex e Soleil sono sempre più coppia dall’altro Delia Duran moglie di Belli sta accusando il colpo. Il momento non è certamente dei migliori e per questo la modella venezuelana ha deciso di prendersi del tempo e lasciare Milano. A comunicarlo è stata lei stessa attraverso una storia su instagram.