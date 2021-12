Spider-Man: No Way Home manda in tilt i siti di The Space e Uci Cinemas, troppe richieste

Spider-Man ha mandato in tilt i siti di The Space Cinema e Uci Cinemas. A mezzanotte si sono aperte le prevendite di Spider-Man: No Way Home e le tantissime richieste dei fan hanno crashato le piattaforme.

Gli utenti connessi e loggati su The Space sono stati in un primo momento espulsi e poi gli è stato vietato l’accesso. Il sito di Uci, invece, risulta accessibile a intermittenza e quando si prova ad accedere alla pagina dedicata alla vendita dei biglietti del cinecomic appare un messaggio d’errore.

“Siamo al lavoro per ripristinare il servizio di acquisto online nel più breve tempo possibile. Vi invitiamo a riprovare nei prossimi minuti tramite il nostro sito o la nostra app. Ci scusiamo per l’accaduto e vi ringraziamo per la comprensione“, si legge in un tweet di Uci Cinemas.

Ci scusiamo per l’accaduto e vi ringraziamo per la comprensione — UCI Cinemas (@UCI_Cinemas) December 5, 2021

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, LA STORIA

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL CAST

Nel cast, oltre a Holland, troviamo Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei che riprendono i rispettivi ruoli dei film precedenti. Tra i protagonisti anche Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange.

Diretto da Jon Watts, al timone anche dei due capitoli precedenti, il film è stato scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, con la produzione di Kevin Feige ed Amy Pascal.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, DATA DI USCITA

Spider-Man: No Way Home debutta il 15 dicembre solo al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL TRAILER