Pietro Castellitto: “Chi è cresciuto a Roma nord ha fatto il Vietnam”. La reazione della rete

A pochi giorni dall’uscita in libreria de Gli Iperborei, Pietro Castellitto in queste ore è tra i trend di Twitter con gli hashtag #RomaNord e #Vietnam. Perché? L’attore e regista – figlio di Sergio e di Margaret Mazzantini – ha rilasciato un’intervista durante cui ha raccontato di non credere che “esista un posto più feroce di Roma Nord. Chi è cresciuto lì ha fatto il Vietnam. Ma è un mondo anche tremendamente delicato e crepuscolare. Un mondo dove i valori basilari dell’esistenza — voglia di potenza, di bellezza, di soldi e successo — sono ancora in voga. Dinamiche indicate come negative dal mio mondo di provenienza e da buona parte della società civile“.

LA REAZIONE DELLA RETE

Per comprendere appieno noi di #RomaNord non perdetevi questo capolavoro. pic.twitter.com/13uEysVFQE — Donatello Urbinati (@Donatel85461241) December 7, 2021

Tipica famiglia del Flaminio in posa natalizia. #RomaNord pic.twitter.com/wmWR0eEFYT — Yoshi Irai 🆓🇨🇺🇪🇺🇮🇱 (@YoshiIrai) December 7, 2021

Stop, coi Rolling Stones!

Stop, coi Beatles, stop!

Han detto va’ a #ROMANORD

E spara ai vietcong — Oltretv 🎄 (@OltreTv) December 7, 2021

Ricetta della Cacio e Pepe di #RomaNord pic.twitter.com/BpUX7eeHDV — Riccardo Gavazza (@RiccardoGavazza) December 7, 2021

Goooood Morning Romaaa Noooordddd! Ehi, non è una prova questa, questo è rock-n-roll! #RomaNord #castellitto pic.twitter.com/BhYAypgQfV — Indrid Cold 🐧🌈🌈🐧 (@hhummohh) December 7, 2021

Agevoliamo un’immagine delle mamme di #RomaNord che portano i figli a scuola. pic.twitter.com/n4XklcihLc — Pippero (@Pippero_vip) December 6, 2021

Sotto le bombe per raggiungere la macchina… ma che ne sapete voi come viviamo tutte le mattine a Roma Nord!#RomaNord pic.twitter.com/gE034fnEBP — Lady Anderson (@senzafollowers) December 6, 2021