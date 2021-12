Corti pischelli, cinema d’autore e animazione insieme per la tutela dei diritti umani

Al via la seconda parte di Corti Pischelli, il format che promuove il cinema d’animazione d’autore rivolto ai bambini e alle famiglie, che si svolgerà domenica 12 dicembre, alle 10.00, presso il Cinema Troisi, organizzato dal Pigneto Film Festival, in collaborazione con Animaphix Film Festival e Radio Perepepè. In prossimità della Giornata internazionale dei Diritti Umani, Corti Pischelli – diretto da Luca Di Cecca regista e animatore di Arturo e il gabbiano vincitore di numerosi premi – propone una selezione di cortometraggi internazionali a cura di Animaphix, che coniugano la tutela dei diritti umani con il rispetto della diversità, per sensibilizzare il pubblico dei bambini e accendere l’attenzione su importanti tematiche sociali, attraverso un linguaggio cinematografico di più facile fruizione soprattutto per i più giovani.

In programma 6 cortometraggi, provenienti da 4 Paesi: This Side, Other Side dell’iraniana Lida Fazli, Precious di Paul Mas (Francia), In Natura di Marcel Barelli (Svizzera), Water di Cesar Diaz Melendez (Spagna), Colrun di Jorge Sarria de Vicente (Spagna) e A Stone in a Shoe di Eric Montchaud (Francia).

Si può fare radio al cinema? Al buio, totale, della sala ascolteremo Facciamo Cinema, il podcast realizzato da Radio Perepepè con una redazione di autori e speaker dagli 8 ai 12 anni che hanno partecipato al laboratorio radiofonico del Pigneto Film Festival. Nell’arco di tre incontri i ragazzi hanno intervistato attrici, registe, hanno raccolto le voci del pubblico, hanno recensito e anche immaginato cortometraggi.

Spazio anche alla Digital Live Painting (Illustriamo la mascotte di Corti Pischelli!) di Fabio Santomauro, in arte “Fabbio”, illustratore e animatore diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha pubblicato numerosi albi illustrati sia in Italia che all’estero, in particolare in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Dal 2011 ad oggi ha realizzato molte delle illustrazioni presenti nei reparti di Pediatria dell’ospedale Gemelli a Roma. Nel 2015 con La città che sussurrò edito da Giuntina, ha vinto il prestigioso premio Andersen come miglior libro 6/9 anni.

Ingresso 3 € al botteghino o tramite https://www.liveticket.it/cinematroisi

info: [email protected]