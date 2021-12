Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il loro primo Natale d’amore

Si sono innamorati al Grande Fratello Vip 5 e dopo quasi un anno sono diventati la coppia più amata dello showbiz.

Il 26 dicembre Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi festeggiano il primo anniversario, e in occasione del loro primo Natale insieme, il settimanale ‘Chi’ ha dedicato loro la copertina del numero di questa settimana.

Nell’intervista rilasciata al magazine, i due hanno raccontato qualcosa in più del loro rapporto, parlando anche di matrimonio e figli.

“Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo. Nel 2023 succederà qualcosa di importante…”, ha dichiarato Pierpaolo riguardo il futuro con Giulia, che ammette “Se non mi sposo con lui, non mi sposo con nessuno”.

L’idea dei ‘Prelemi’ è anche quella di allargare un domani la famiglia.

I figli sono nei loro pensieri, ma prima la volontà è quella di sistemarsi nel lavoro. Nel frattempo, a gennaio farà il suo ingresso nella loro vita un cagnolino “La responsabilità di un cane sarà il primo passo per prepararmi a diventare mamma”, spiega Giulia.

Tornando con la mente al passato, entrambi non si sarebbero mai aspettati di trovare l’amore nella casa più spiata d’Italia.

“Non pensavo di innamorarmi e di costruire qualcosa di speciale in un reality”, racconta Pierpaolo. “Dopo che ci siamo dichiarati, ho capito che il nostro legame sarebbe stato importante anche fuori dalla Casa. Certe cose le senti, l’istinto e le emozioni mi dicevano di continuare”. Anche per Giulia l’amore nato per Pierpaolo al GF è stata una emozionante sorpresa: “Dopo un anno, alla faccia dei gufi, siamo felicemente innamorati come il primo giorno”.

Per quanto riguarda le vacanze di Natale, la coppia le festeggerà insieme con le rispettive famiglie. Il 25 saranno a casa di Giulia, per poi passare le feste a Maratea dalla famiglia di Pierpaolo.

L’intervista completa è sul numero di ‘Chi’ in edicola questa settimana.