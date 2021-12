X Factor, stasera la finale. Dagli ospiti alle assegnazioni ecco l’ultimo live

Dopo provini, bootcamp, homevisit e dirette sta per concludersi il viaggio di X Factor 2021. Tra poche ore sapremo chi, tra Baltimora, gIANMARIA, Bengala Fire e Fellow si aggiudicherà questa edizione. I finalisti si sfideranno a colpi di note in una gara divisa in tre manches: la prima sarà quella dei ‘Duetti’ (in cui i finalisti si esibiranno con i propri giudici) a cui seguirà una eliminazione. Poi sarà la volta dei ‘Best Of’ con ulteriore elimanzione. Saranno solo in due a rimanere per la terza sfida in cui i concorrenti si daranno battaglia con i propri inediti.

Le assegnazioni dei finalisti

BALTIMORA

Duetto

Otherside feat. Hell Raton – di Red Hot Chili Peppers

Best Of

1 – Un Uomo Che Ti Ama – Lucio Battisti

2 – Parole Di Burro – Carmen Consoli

3 – Turning Tables – Adele

Inedito

Altro – BALTIMORA

BENGALA FIRE



Duetto

In Between Days feat. Manuel Agnelli – The Cure

Best Of

1- Making Plans For Nigel – XTC

2- Girls & Boys – Blur

3- Sunny Afternoon / Chelsea Dagger – The Kinks / The Fratellis

Inedito

Valencia – Bengala Fire

gIANMARIA

Duetto

La Nostra Relazione feat. Emma – di Vasco Rossi

Best Of

1- Rimmel – Francesco De Gregori

2- Jenny È Pazza – Vasco Rossi

3- Io Sto Bene – CCCP Fedeli Alla Linea

Inedito

I Suicidi – gIANMARIA

FELLOW

Duetto

Underwater feat. MIKA – di MIKA

Best Of

1 – Nemesis – Benjamin Clementine

2 – Anche Fragile – Elisa

3 – Dog Days Are Over – Florence + The Machine

Inedito

Fire – FELLOW

X Factor, dove vedere la finale

La finale di questa sera sarà trasmessa in diretta alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e in simultanea in chiaro su Tv8 e in streaming su Now. Tutti i brani originali di questa edizione sono in X Factor Mixtape Vol. 2 (Sony Music Italy), disponibile al link https://xfactormixtapevol2.lnk.to/Various.

X Factor, Maneskin e Coldplay superospiti della finale

L’attesa per questa sera riguarda anche gli ospiti della serata. Ad esibirsi sul palco saranno infatti i Maneskin e i Coldplay. Dopo un anno di successi e di riconoscimenti in tutto il mondo, Damiano, Victoria, Thoma e Ethan tornano sul palco dove è partito il loro percorso trionfale. Accanto a loro in qualità di superospiti internazionali anche la band di Chris Martin torna dopo la partecipazione del 2015.