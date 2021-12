A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (10 dicembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dal ritorno di Einar dopo due anni di pausa ai nuovi dischi di Gué e Briga.

I singoli

“Tutt* stran*” (Epic/Sony Music Italy/Yalla Movement) è il nuovo singolo di Chadia Rodriguez. Il brano, prodotto da Big Fish, è un inno alla libertà, un’esortazione a essere sé stessi senza timore di sentirsi strani o giudicati: accettare e vivere la diversità propria e degli altri, riconoscendola come forma di ricchezza, è infatti il passpartout per sentirsi liberi e vivere la propria identità a fondo, senza alcun tipo di paura.

I rovere aprono un nuovo capitolo musicale e lanciano “lupo”, in uscita per Epic Records/Sony Music Italy. Il brano segna la strada che porta al secondo album della band, che vedrà la luce nei primi mesi del nuovo anno. “Il nostro nuovo singolo- dicono- racconta di come a volte si tenda a chiudersi sulla difensiva, evitando i problemi, illudendosi che la vita possa scorrere come una fiaba.Riuscire ad accettarsi come lupi senza venire sommersi dai sensi di colpa è difficile e riuscire a cambiare sembra impossibile, alla fine della storia vorremmo tutti essere Cappuccetto Rosso” Quello dei rovere diventa così un viaggio alla ricerca del proprio posto nell’Universo, tra la sicurezza del passato, rappresentata dalle fiabe e dalle citazioni ‘90s, e il diventare adulti, scrutando dalla finestra le vite e le sfide dei propri genitori.

“Addio sul serio” è il nuovo singolo di chiamamifaro, in uscita per Columbia Records/Nigiri. La cantautrice bergamasca, tra le dieci giovani promesse supportate da Spotify RADAR, torna con un nuovo brano, dopo la pubblicazione del suo primo EP “Macchie” (UMA Records) e un tour promozionale che l’ha portata a suonare in giro per l’Italia e a condividere il palco con artisti come Ariete, Sangiovanni e i rovere. In “Addio sul serio”, chiamamifaro si apre a un’analisi di un vissuto lontano e allo stesso tempo vicino, in un brano che, pur con un linguaggio semplice, riesce ad avere diversi livelli di lettura. Quella che a un primo ascolto può sembrare una canzone d’amore, si rivela essere una dedica all’amico fidato che ora non c’è più, al cane di famiglia con cui si è cresciuti insieme e che si è visto invecchiare. Nel testo traspare l’amore profondo e il senso di perdita ma anche il prezioso insegnamento che a volte i desideri rimangono tali, mentre a noi rimane il compito di imparare a vivere senza rimpianti.

Si chiama “Caligine” il singolo che sancisce il ritorno sulle scene di Einar, in uscita per Big Bang Company. Il talento cubano – noto per la sua partecipazione ad Amici, alla vittoria di Sanremo Giovani 2018 e alla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 – presenta un brano con un animo rinnovato che lo riporta alle sue origini. Prodotta dai B-Croma, “Caligine” è un crocevia di sonorità pop, latin urban e reggaeton, in cui elementi elettronici si amalgamano ad arpeggi e accordi delicati riprodotti da pianoforti e chitarre. Il risultato è un brano dalle atmosfere soffuse e diradate che confluiscono in un ritornello caldo ed energico. Einar, per la prima volta autore dei propri testi, porta all’estremo le proprie emozioni, trasformando il proprio dolore nella cenere di un amore che è bruciato troppo in fretta a causa delle insicurezze e della poca fiducia.

Dopo il ritorno in grande stile alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con “Quando ti sei innamorato” e l’immenso successo della hit estiva “Mille” con Fedez & Achille Lauro (certificata 5 volte Platino da FIMI/GfK Italia), Orietta Berti torna con il nuovo singolo “Luna Piena” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Il brano è nato dall’incontro tra Manuelito Hell Raton e la cantante in Machete, con la complicità di X Factor. La canzone è prodotta da Sixpm e scritto da Rose Villain. Il nuovo singolo di Orietta può di certo essere definito un inno intergenerazionale. “Ed io mi sento forte, senza di te più forte. Quando tutto finisce, io mi amo anche da sola” scrive Rose e canta Orietta. Un brano nato per essere dedicato alle donne, alla loro grande forza, all’importanza di amare sé stesse prima di chiunque altro, ma anche all’amore, sopra ogni cosa e in ogni sua forma.

Dopo averci dato un assaggio del suo universo sonoro con “loml” – il suo singolo d’esordio –Atarde è pronto a stupirci nuovamente con “bulbi” (Pezzi Dischi, in licenza per Island Records Italy/Universal Music Italy), il suo nuovo brano. Prodotta da Duffy, “bulbi” è una canzone pop scorrevole e distensiva con una produzione semplice e fresca, che nasconde tuttavia un testo introspettivo. “Fra le canzoni che ho scritto finora- commenta il cantautore- credo che questa sia in assoluto la più allegra e, nonostante le differenze fra il mio stile e quello di Duffy, credo che sia stato il punto d’incontro ideale: un testo triste, rassegnato, ma su un’armonia happy e movimentata, che Duffy ha saputo rendere al meglio. Questa antitesi fra musica e parole secondo me è ciò che rende il pezzo interessante. Mi fa molto ridere l’idea che qualcuno possa canticchiare e fischiettare una canzone che nasce da uno stato di insoddisfazione e rammarico come quello esplicitato nel testo della canzone”.

Leonardo Zaccaria pubblica “Troisi” (Canova Rec/Polydor/Universal Music Italia), con la produzione di Michele Canova. Una canzone energica in cui la voce dell’artista prende sfumature diverse dal passato ma allo stesso tempo mantiene la sua identità, creando spesso un contrasto interessante fra arrangiamento e voce. Parallelamente il cinema entra sempre di più nel viaggio musicale di Zaccaria che in questo caso prende come simbolo Troisi e la sua arte per raccontare un modo d’essere e di affrontare la realtà che ci circonda.

I dischi

Dopo l’enorme successo di pubblico e critica con dj Harsh per “Fastlife 4″, uscito appena sei mesi fa, Gué torna con un nuovo album ufficiale, “GVESVS”. Il titolo fa riferimento non solo all’impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana, è anche a un dato biografico: Gué è infatti nato il 25 dicembre. Sedici i brani nella tracklist e non pochi featuring. Tra gli ospiti ci sono: Marracash, Geolier, Ernia, Coez, Salmo, Elisa, Ketama126 e Franco126. E ancora: Rick Ross, Rose Villain, Jadakiss, e Dutchavelli.

Briga torna con “Lunga vita”, il suo nuovo disco fuori per Honiro Label. Tredici tracce, dodici inediti e la versione acustica e in spagnolo del brano “Sei di mattina”, uscito nel 2012. Il brano diventa così ‘Seis de la Mañana’, riscritta e tradotta da Mattia Briga e Oscar Peña. Tanti i featuring presenti nel progetto che, metaforicamente, rappresentano gli invitati alla festa organizzata da Briga per celebrare i primi 10 anni della sua carriera. Nel disco Emis Killa, Not Good, Random, Villabanks, Anna Tatangelo, CoCo, Nashley, Gemitaiz e Il Tre.

Mosè Cov pubblica “Loyalty”, il suo primo album ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali per Believe Music. “Loyalty è una parola che continuavo a sentire: nelle canzoni, nei racconti dei quartieri. Per me- dice l’artista italo-eritreo- la lealtà è ciò che rimane quando le cose finiscono: i sentimenti possono avere un inizio e una fine, essere leali è avere rispetto a prescindere verso una persona, un rapporto, la propria famiglia, la propria musica, quello che ci fa stare bene, verso noi stessi”. Il titolo del primo album ufficiale del rapper è un concetto cardine della vita di Mosè Cov e torna sotto diversi punti di vista nelle 16 tracce del disco. I brani in “Loyalty” raccolgono storie e pensieri che hanno trovato una forma dopo un lungo lavoro di lima ed evoluzione stilistica e riflettono lo spirito eterogeneo del progetto. Il disco alterna, infatti, banger e brani più tecnici a singoli più conscious e introspettivi. Tra le tematiche ricorrenti il mondo delle relazioni -sentimentali, fraterne, familiari-, il richiamo del suo quartiere di provenienza, la milanese zona nove, i ritratti dettagliati di persone e situazioni vissute. Le collaborazioni nel disco vedono alcune tra le migliori penne della scena a testimonianza della grande attenzione da parte dei colleghi nei confronti dell’artista: da Jake La Furia a Emis Killa, da Ghemon a Quentin40.

A coronamento dei successi dell’ultimo anno, Gazzelle torna con “OK UN CAZZO” (Maciste Dischi/Artist First), il repack del suo ultimo album, “OK”. Quattro i brani che si aggiungono alla tracklist originaria. “Tuttecose” feat. Mara Sattei, “Fottuta canzone”, “Brutta nuvola” e “Meglio di prima”.

La K-Pop band Monsta X pubblica il nuovo album “The Dreaming” per Intertwine (BMG) in collaborazione con Starship Entertainment. Dieci le tracce anticipate dal singolo “One day” e continuazione di quelle contenute nel loro primo album di debutto interamente in lingua inglese, “ALL ABOUT LUV”.

“SETH – capitolo secondo” (Ventidiciotto, licenza esclusiva Believe Artist Services), la seconda parte di un racconto in più puntate che, passo dopo passo, ci farà immergere nella sua nuova dimensione artistica. L’EP contiene il doppio singolo “GOODBYE” e “DUEMILA TRENI”. “In ‘Duemila treni’ ho sperimentato nuovi suoni – commenta a tal proposito Nashley – nuove consapevolezze, nuovi modi di vedere quello che mi accade intorno pur conservando tutto quello che ho raccolto dal passato che, invece, ho racchiuso in ‘Goodbye’”.