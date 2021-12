Ho dei crampi alla pancia. Questo caso rientra in uno di quelli a rischi…

Grazie mille della risposta. Oggi dopo pranzo ho iniziato ad avere dei crampi alla pancia con successiva defecazione di feci non troppo formate, ma decisamente non liquide…erano passate sicuramente 6 ore e 20 minuti dall’assunzione della pillola di questa mattina. Ora continuo ad avere dei crampi alla pancia, senza peró essere più andata in bagno. Questo caso rientra in uno di quelli a rischio o è tutto nella norma? Grazie

Ali

Cara Ali,

come hai sottolineato tu stessa, sono passate più di sei ore dall’assunzione della pillola per cui non vi è alcuna interazione. Non è assolutamente un caso a rischio se consideri che si devono verificare diversi episodi di diarrea entro le 4 ore dall’assunzione.

Quindi stai tranquilla e continua a prendere una sola pillola al giorno. Per i disturbi intestinali puoi chiedere al tuo medico di base se potrebbe essere utile fare una cura dei fermenti che ristabiliscono l’equilibrio della flora batterica intestinale.

Un caro saluto!