GF Vip 6, Soleil Sorge a rischio squalifica? Ecco cosa è successo

Puntata movimentata quella del Grande Fratello Vip 6. Al centro della serata, ancora una volta, il solito triangolo Alex Belli-Delia Duran- Soleil Sorge, e i vari scontri di quest’ultima con il resto degli inquilini. Tuttavia, nonostante sia ancora risultata la preferita al televoto, il percorso dell’influencer potrebbe finire definitivamente.

Ma cosa è successo?

La tensione tra gli inquilini si taglia con un dito. D’altronde, sono chiusi in casa ormai da tre mesi. Ma gli umori sono stati anche aggravati dalla comunicazione (non troppo inaspettata) di Alfonso Signorini, che ha annunciato in diretta che, come lo scorso anno, il GF Vip 6 sarà prolungato. Questa volta di altri 3 mesi, fino al 14 marzo.

Come l’hanno presa gli inquilini? Le reazioni sono state delle più varie, ma tutti si sono detti perplessi sulla possibilità di rimanere o meno.

Tra quelli che sono sembrati più scossi c’è Soleil Sorge.

L’influencer, dopo la notizia di una possibile permanenza ulteriore, si è distesa sul divano insieme a Manila a riflettere sul da farsi.

Presa dai suoi pensieri si è lasciata andare ad una esclamazione americana, che tradotta letteralmente in italiano è una bestemmia: “Oh my fuck*ng god”.

La signorina dovrebbe essere squalificata per aver portato la bestemmia nella trasmissione #gfvip #squalificasoleil pic.twitter.com/m8VOvdCHbQ — 𝐿𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (@ilpuntodolente) December 11, 2021

Soleil rischia la squalifica?

Si tratta di una decisione non di poco peso e, soprattutto, non facile. Per gli americani, l’intercalare ‘fuck’ può assumere diversi significati a seconda della frase. In questo, caso, ad esempio, è utilizzata per enfatizzare. Qualcosa come “Oh Cristo Santo”.

Non è la prima volta che Soleil è al centro della polemica per l’utilizzo di espressioni americane di doppia valenza in italiano. L’episodio più eclatante è stato quello della frase “Bye Bitch” rivolta per due volte a Raffaella Fico.



Che provvedimenti prenderà il Grande Fratello?

Al momento il televoto non è stato ancora annullato, lasciando pensare che non vi sarà alcuna squalifica. Almeno per adesso.