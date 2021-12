Snoop Dogg feat Gué nel remix di Murder Music

Snoop Dogg porta ad un ulteriore livello il suo ultimo progetto uscito lo scorso 19 novembre dal titolo “Snoop Dogg Presents: Algorithm”.

E’ disponibile in tutto il mondo “ALGORITHM (THE GLOBAL EDITION)”, la nuova versione dell’album che, oltre alle 25 tracce originali dell’album, include 15 bonus track, 15 remix unici con artisti del roster mondiale di Universal Music Group (UMG), portando così il cast del progetto a quasi 50 star dell’hip-hop e del R&B.

Sulla traccia “Murder Music”, alla straordinaria collaborazione di Snoop Dogg, Benny The Butcher, Jadakiss e Busta Rhymes, si aggiunge nel remix il rapper italiano multi-platino Gué, tra gli artisti più streammati del Paese, influente e rispettato pilastro della scena hip-hop nazionale.

ALGORITHM (THE GLOBAL EDITION) by Snoop Dogg & Various Artists

Tracklist:

1. Intro – Snoop Dogg

2. Alright –Redman & Method Man ft. Nefertitti Avani

3. No Bammer Weed – Snoop Dogg

4. New Oldie –Eric Bellinger, Snoop Dogg & Usher

5. Make Some Money – Fabolous & Dave East ft. Snoop Dogg

6. Anxiety – Malaya

7. Like My Weed – Jane Handcock

8. Applying Pressure – YK Osiris ft. Snoop Dogg

9. Go To War – Blxst & Snoop Dogg

10. I Want You – October London

11. GYU – AUGUST 08 ft. Ty Dolla $ign & Bino Rideaux

12. Inspiration – Malaya

13. Big Subwoofer – MOUNT WESTMORE, Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 & Too $hort

14. Murder Music – Snoop Dogg, Benny The Butcher, Jadakiss & Busta Rhymes

15. Been Thru – HeyDeon

16. Qualified – Snoop Dogg ft. Larry June & October London

17. Everybody Dies – CHOC

18. By & By – Jane Handcock

19. Diamond Life – Snoop Dogg & DJ Cassidy ft. Mary J Blige

20. Whatever You On – Jane Handcock

21. Make It Last – Nefertitti Avani

22. No Smut On My Name – Snoop Dogg ft. Battle Loco & Kokane

23. Get My Money – Snoop Dogg ft. ProHoeZak

24. Steady – Camino ft. D Smoke & Wiz Khalifa

25. Outro – Snoop Dogg

The Remixes :

26. Alright – Redman & Method Man ft. Nefertitti Avani & Aczino (MEXICO)

27. Alright – Redman & Method Man ft. Nefertitti Avani & Joe Flizzow (MALAYSIA)

28. Alright – Redman & Method Man ft. Nefertitti Avani & SAAY (S. KOREA)

29. No Bammer Weed – Snoop Dogg ft. Näääk (SWEDEN)

30. New Oldie – Eric Bellinger, Snoop Dogg ft. Glenn Lewis (CANADA)

31. Make Some Money – Fabolous, Dave East ft. Snoop Dogg & EAZ (SWITZERLAND)

32. Make Some Money – Fabolous, Dave East ft. Snoop Dogg & Lucasraps (S. AFRICA)

33. Applying Pressure – YK Osiris ft. Snoop Dogg & Lani Mo (SWEDEN)

34. I Want You – October London ft. Cory (FRANCE)

35. Murder Music – Snoop Dogg, Benny The Butcher, Jadakiss & Busta Rhymes ft. Gué (ITALY)

36. Murder Music – Snoop Dogg, Benny The Butcher, Jadakiss & Busta Rhymes ft. Potter Payper (UK)

37. Qualified – Snoop Dogg ft. Larry June, October London & Yung Raja (SINGAPORE)

38. No Smut On My Name – Snoop Dogg ft. Battle Loco, Kokane & KEZ (GERMANY)

39. No Smut On My Name – Snoop Dogg ft. Battle Loco, Kokane & Phonixthecool (S. AFRICA)

40. Get My Money – Snoop Dogg ft. ProHoeZak & MC Zaac (BRAZIL)