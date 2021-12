Arriva la cometa di Natale: quando e come vederla

Naso all’insù per il passaggio di C/2021 A1 Leonard.

La cometa di Natale raggiungerà la mattina del 12 dicembre il perigeo, regalando uno spettacolo imperdibile in cielo.

Se la sua luminosità sarà sufficiente, sarà possibile osservarla anche a occhio nudo. In ogni caso, il portale Virtual Telescope Project metterà a disposizione lo streaming gratuito del passaggio della cometa.

Come e quando osservare la cometa di Natale

La cometa Leonard raggiungerà il perigeo la mattina del 12 dicembre. Il momento migliore per l’osservazione è poco prima dell’alba, intorno alle 5.30. A causa del sorgere del sole il tempo a disposizione è limitato.

Transiterà molto in basso verso l’orizzonte, subito sotto la costellazione del Boote nel cielo d’Est.