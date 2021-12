Sono arrivati i video di incoraggiamento dai parenti per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Gli inquilini dovranno scegliere se proseguire il loro percorso o meno, e così la produzione ha deciso di aiutarli a prendere una decisione con le parole delle persone loro più care.

Un messaggio, però, che non è arrivato proprio a tutti. Alex Belli è l’unico a non aver ricevuto un video di incoraggiamento.

Così l’attore, preso dall’ira, ha iniziato a urlare di volere uscire, cercando di aprire la porta rossa che, stranamente, era chiusa.

Il momento è stato ripreso per alcuni secondi, ma il GF ha scelto di censurare quello che è accaduto dopo, spostando entrambe le regie in piscina.

Il man incazzato nero non me lo merito #gfvip pic.twitter.com/cP781jqVJE — Annamaria Ssorge ✨ (@Didom5Di) December 11, 2021