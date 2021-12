GF Vip 6, Alex Belli abbandona la casa? Scoppia la lite con Soleil

Resta o non resta? E’ quello che si sta chiedendo il pubblico del Grande Fratello Vip 6 riguardo la permanenza di Alex Belli all’interno della casa.

L’attore aveva manifestato la voglia di rimanere, poi voleva andare via, provando anche a forzare la porta rossa. Poi ancora, voleva continuare e, infine, nel giro di una notte ha cambiato idea, decidendo di abbandonare il reality.

Sebbene potrebbe cambiare idea nella diretta di questa sera, al momento sembra essere questa la sua scelta definitiva.

Tuttavia, questo cambio repentino dal giorno alla notte ha infastidito Soleil Sorge, che si è detta stanca del suo atteggiamento fake e di non credergli più: “Per tre mesi non ho capito un ca**o se mi vedi felice è perché sono finalmente riuscita a capire tutto”, aveva detto a Biagio e Davide.

Dopo una mattinata trascorsa ad evitarsi, i due hanno avuto uno scontro durissimo, nel corso del quale sono volate parole pesanti, “Hai un cuore di polistirolo come il set in cui vivi”, “Sei una stronza”, etc…

Dopo la lite furiosa, Soleil sembra riavvicinarsi ad Alex, fino ad un bacio appassionato tra i due. Peccato, però, che il bacio era solo un modo per dimostrare all’attore la sua rabbia: “Lo senti questo, è falso come lo sei stato tu con me”.

Alla fine, dopo una giornata di scontri, sembra che tra i due la pace sia arrivata…



il cuore di polistirolo come tutto il set in cui vivi



STRILLANDO

#gfvip pic.twitter.com/qePSvZtj8R — Vale ♐️ (@afiresign_) December 13, 2021