Diabolik, Miriam Leone: “Eva Kant femminista al servizio di nessuno uomo”

Era il 1968 quando il genio di Mario Bava, maestro del cinema horror italiano, ha portato sul grande schermo per la prima volta Diabolik, il personaggio dei fumetti nato nel 1962 dalle sorelle Angela e Luciana Giussani. Nei panni del ‘re del terrore’ c’era John Phillip Law, Marisa Mell in quelli di Eva Kant e Michel Piccoli in quelli dell’ispettore Ginko. Il film di Bava è considerato uno dei migliori film pop degli Anni 60 per la sua mescolanza di generi e registri. A riportare ai giorni nostri il ‘genio del male’ sono i Manetti bros., che hanno scritto la pellicola con Michelangelo La Neve.

“Noi abbiamo cercato di essere fedeli al fumetto numero 3, abbiamo ripreso delle inquadrature da quelle pagine. Ma lavorandoci abbiamo scoperto che l’oggettività non esiste perché non è detto che la nostra visione sia anche quella degli altri“, ha detto Marco Manetti, durante la conferenza stampa al The Space Cinema Moderno di Roma. “Abbiamo scelto il numero 3 perché qui Eva Kant entra per la prima volta nel mondo di Diabolik. Nei numeri 1 e 2, invece, la donna di Diabolik è Elizabeth (qui interpretata da Serena Rossi, ndr), una figura soggiogata e vittima (come mostra il film dei fratelli registi, ndr)”, ha aggiunto Antonio Manetti. Di tutt’altra ‘pasta’ è Eva. “Lei non è una donna al servizio di un uomo. Lei non è un satellite attorno a un pianeta, lei è un pianeta. Lei e Diabolik, infatti, sono due universi“, ha detto Miriam Leone, che la interpreta. “La Kant ha una femminilità elegante, non ha nulla da dimostrare. È una femminista ‘ante litteram’ pre-1968“. L’attrice ha poi aggiunto: “Mi sono ispirata alle sorelle Giussani, questo è il mio omaggio a loro“.

A seminare terrore nella Clerville degli Anni 60 è l’uomo con la tuta nera, con delle capacità straordinarie e che sfreccia in giro per la città in sella alla sua Jaguar E-Type nera. Per questo ruolo è stato scelto Luca Marinelli. “Ho un senso di responsabilità per questo ruolo, quindi ho cercato di raccogliere più informazioni possibili, mi sono ‘cibato’ dei fumetti cercando di creare una mia idea. Ho unito la mia visione con quella dei Manetti per interpretare Diabolik“, ha raccontato Marinelli.

A dare la caccia a questa ‘coppia diabolica’ è l’ispettore Ginko, interpretato da Valerio Mastandrea. “Quando ero piccolo patteggiavo per Diabolilk, sono cresciuto con questo iconico personaggio. Io mi sono inventato Ginko. Quando ho letto i fumetti non sono riuscito a capire questo ispettore. Ora che ho lavorato in questo film ho capito quanto Ginko assomigli a Diabolik, quanto sia parte di lui. Si serve della legge per non catturarlo, altrimenti dovrebbe infranerla. Quindi questa è la salvezza di Diabolik. Senza di lui Ginko non esisterebbe“, ha detto Mastandrea.

Se la versione di Bava è accompagnata dalle musiche di Ennio Morricone, quella dei Manetti da Pivio e Aldo De Scalzi. Inoltre, la colonna sonora include ‘La profondità degli abissi’ e ‘Pam Pum Pam’: due brani inediti di Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, che fa così il suo debutto ufficiale da solista a 55 anni. “È stato facile per me entrare nell’atmosfera del film e scrivere questi due pezzi: uno più duro, scritto sul personaggio di Diabolik per come lo vedono gli altri, e l’altro invece introspettivo, la canzone d’amore di Diabolik, per cui l’unica cosa che conta veramente è la fiducia, che nutre per la donna che ama“, ha dichiarato Agnelli.

DIABOLIK, QUANDO ESCE

Diabolik arriva al cinema il 16 dicembre, distribuito da 01 Distribution.

DIABOLIK, IL TRAILER

Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.

DIABOLIK, IL POSTER