Sta arrivando il Natale e anche Giulia Stabile si prepara alle feste allestendo un albero. Ovviamente a suon di musica. Nella clip realizzata per Calzedonia, la ballerina sfoggia tanti look diversi mentre balla in mezzo alle decorazioni natalizie.

“Com’è venuto il vostro albero di Natale? Se siete in ritardo e non l’avete ancora fatto posso venire ad aiutarvi.. Ma poi vi tocca sopportarmi ahaha”, scherza su Instagram.

E sotto al post non poteva mancare il commento di sangiovanni, che tra un cuore e una risata invita Giulia a fare l’albero di Natale a casa sua…

