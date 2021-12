GF Vip 6, Alex Belli lascia la casa con Delia: “Hai tr**bato con Soleil”

Dopo diversi tira e molla, alla fine Alex Belli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 insieme a Delia Duran. Un abbandono, oltre che voluto, anche imposto dal regolamento: l’attore, infatti, non ha rispettato le distanze di sicurezza abbracciando la moglie che era entrata nella casa per un confronto.

Ma prima di andare via, al pubblico non è sfuggita l’accusa di Delia, che con rabbia ha affermato di aver visto Alex e Soleil in un atto di intimità sotto le lenzuola: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Hai trombato coño de tu madre“.

Non Delia che dice ad Alex “Hai trombato coño de tu madre” #gfvip pic.twitter.com/WY3pX6mC8A — quinsss10 (@quinsss100) December 14, 2021

Alex, però, non ha smentito, anzi. Ha lasciato intendere che qualcosa sia realmente successo: “Si è visto?”.

Questo il video a cui si riferisce Delia:

questo dovrebbe essere il video che ha visto Delia in cui Alex e Soleil sicuramente non stanno facendo i santi#gfvip pic.twitter.com/YOuhv5uQBB — Reb 🗡 (@jhoestarr) December 14, 2021

Lo stesso discorso è stato ripreso da Alfonso Signorini quando l’attore ha raggiunto lo studio.

Anche in questo caso, Alex non ha smentito né confermato, limitandosi a ridere alla domanda del conduttore.