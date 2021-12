Notti di stelle cadenti: naso all’insù per le Geminidi

Il cielo di dicembre ci regala uno spettacolo magico con lo sciame delle Geminidi. Ogni anno, in questo periodo, la Terra nel corso della sua orbita incontra i frammenti dell’asteroide Fetonte (Phaeton 3200). Per qualche settimana i detriti si disintegreranno nell’atmosfera regalandoci quello spettacolo noto come “stelle cadenti”.

Come osservare le Geminidi

Le Geminidi hanno raggiunto il picco oggi, 14 dicembre, ma saranno visibili anche nelle prossime notti. Il miglior mezzo di osservazione è il nostro occhio. Sebbene telescopi e binocoli siano più precisi, lo sguardo umano permette un campo visivo maggiore rispetto ad una lente. Come al solito, è consigliabile posizionarsi in luoghi bui, possibilmente lontano dalle luci cittadine. Per osservarle, bisognerà guardare il cielo di sud-est dove brilla la costellazione di Orione, facilmente individuabile per le tre stelle che ne formano la famosa cintura.

Accanto ad essa troverete la costellazione dei Gemelli, il radiante, ovvero il punto del cielo da cui le nostre stelle cadenti sembreranno provenire.