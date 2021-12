Sanremo Giovani, uno dei cantanti a rischio squalifica

Vigilia di polemiche per Sanremo Giovani. Una delle canzoni finaliste al contest in onda il 15 dicembre a partire dalle 21.25 su Rai1 non sarebbe inedita. A scovare lo ‘sgarro’ al regolamento è Striscia La Notizia nell’ultimo servizio di Pinuccio per “Rai Scoglio 24”. Il brano di Littamè, “Cazzo avete da guardare”, come da prova video, sarebbe stato presentato al talent di 7Gold “The Coach”.

QUI IL VIDEO

Nelle immagini la cantante, al secolo Angelica, si esibisce suL palco, davanti a una settatina di presenti. La performance è stata, poi, mandata in onda, come conferma il produttore del programma, Luca Garavelli.

“L’esibizione di Angelica- ha detto interpellato da Pinuccio- è stata registrata il 21 luglio ed è andata in onda tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. C’erano concorrenti che si erano appena esibiti e altri in attesa dell’esibizione e tutto lo staff, 60-70 persone almeno”.

La gara di Sanremo Giovani

Se la questione fosse confermata, Littamè rischierebbe la squalifica. La gara di Sanremo Giovani, intanto, è alle porte. Con Littamè altri 11 talenti si sfideranno per conquistare due posti tra i “Big” del Festival di Sanremo 2022, in programma dall’1 al 5 febbraio con la direzione artistica di Amadeus.