Digital Media Fest, tutti i vincitori della nuova edizione

Il Digital Media Fest si è concluso con l’annuncio dei vincitori e la consegna dei premi. Una serata all’insegna della cultura. Ideato e diretto dalla giornalista Janet De Nardis, il festival patrocinato dal MIC e da Roma Lazio Film Commission (e che vanta l’alto patrocinio del Parlamento Europeo ed è dedicato ai prodotti audiovisivi webnativi) – si è svolto in tre giornate, nella magica Casa del Cinema, all’interno di Villa Borghese.

A presentare l’evento si sono alternati sul palco Savino Zaba e Sofia Bruscoli. Madrina e padrino dell’evento Elena Sofia Ricci e Andrea Roncato. Tra gli altri personaggi che hanno preso parte alla serata: i comici Roberto Ciufoli, Antonio Giuliani e Marco Passiglia, gli attori Ludovico Fremont, Andrea De Rosa, Fioretta Mari, Pino Ammendola, Enrico Seminara, i registi Eleonora Ivone, Cristian Marazziti, Angelo Longoni, Benedicta Boccoli, Davide Vigore, le presentatrici Monica Giandotti, Roberta Beta, Emanuela Tittocchia, il direttore di festival Antonio Flamini, la direttrice di Roma Lazio Film commission Cristina Priarone, l’influencer Giulia Ragazzini, la creator Alina Person, il preside del centro Sperimentale di Cinematografia Adriano De Santis, il direttore di Altaroma Adriano Franchi, la sceneggiatrice Eleonora Cimpanelli, la giornalista Lorella Ridenti, il Produttore Claudio Bucci, il Tv Writer Giuseppe Calabrese, il General Manager Luciano Vittori, il direttore di Fashion channel Marzio Nocera e Paola Tassone (TSN).

DIGITAL MEDIA FEST, I VINCITORI

PREMIO MOVIELAND: al cortometraggio Capolinea consistente in 2.000,00 Euro. Offerto da Roma Lazio Film Commission

MENZIONE SPECIALE MOVIELAND: al cortometraggio S.P.Q.R consistente in 1.000,00 Euro. Offerto da Roma Lazio Film Commission.

CATEGORIA CORTOMETRAGGI:

BEST SHORT MOVIE: “LOST HEROES” – Premio Panalight – 5.000 Euro in attrezzature

DIGITAL MEDIA FEST AWARDS: “12 O’ CLOCK”

BEST DIRECTOR: “LOST HEROES”

BEST ORIGINAL IDEA: “NON HO CHE TE IN QUESTO MOMENTO”

BEST CINEMATOGRAPHY: “LA CONFESSIONE”

BEST SCREENPLAY: “MONSIEUR QUICONQUE” – Premio Stadion video – sottotitoli in inglese con relativo DCP

BEST SOCIAL ORIENTED MOVIE: “SACRIFICIO DISUMANO”

BEST ACTOR: LUCA DI GIOVANNI – “LA VOCE”- Premio RAI CINEMA CHANNEL – 3.000,00 Euro in diritti

BEST ACTRESS: FULVIA PATRIZI OLIVIERI – “LA MACCHIA” – Premio You Movie – distribuzione festivaliera e promozione attraverso la piattaforma Youmovie

BEST SUPPORTING ACTOR: PIETRO DE SILVA – “EXISTERE”

BEST SUPPORTING ACTRESS: ANNA MARIA DE LUCA – “RUTUNN”

BEST SOUNDTRACK: “CLORO” – Premio Panalight – 5.000 Euro in attrezzature

CATEGORIA WEBSERIE:

BEST ITALIAN WEB SERIE: “HOW TO” – Premio Backlight Digital – post produzione del valore commerciale di 3.000,00 Euro

BEST INTERNATIONAL WEBSERIE: “MILITIA” – Premio Stadion Video – sottotitoli in inglese con relativo DCP

BEST DIRECTOR: “OTHERSIDE”

BEST ORIGINAL IDEA: “THERE IS NO “I” IN ISLAND”

BEST SCREENPLAY: “GOOD MONSTER”

BEST CINEMATOGRAPHY: “ZERO DAY”

BEST DRAMA: “FELIX MAUDE AND THE END OF THE WORLD”

BEST COMEDY – STORY: “TOTO’ E DAIANA” – premio Radio RID 96.8 – comunicazione e promozione radio e sala di registrazione per l’incisione.

BEST COMEDY – SKETCH: “HOW TO”

BEST SOUNDTRACK: “ZURE TXANDA DA”

BEST COSTUME DESIGN: “OTHERSIDE”

BEST ACTRESS: TARA HEATHARIA – “HEAT”

BEST ACTOR: MIGUEL A. OSTROWSKI – “MILITIA”

BEST SUPPORTING ACTRESS: ZORA THIESSEN – “MILITIA”

BEST SUPPORTING ACTOR: PHILIPPE A. LARRUE ST. JACQUES – “THEODORE WITHOUT THE H”

MICHAEL AJAKWE AWARD (menzione speciale): “SHAKESPEARE REPUBLIC”

BEST IRONIC video – “PROUD TO HAVE A WHITE FRIEND”

CATEGORIA VIRTUAL REALITY:

BEST VIRTUAL REALITY: “Once Upon a Story: The Boy’s Triple Dream”

BEST ORIGINAL IDEA: “In the Land of Flabby Schnook”

BEST CINEMATIC CONCEPT: “Nikola Tesla”

CATEGORIE PILOT, VERTICAL VIDEO E SCHOOL VIDEO:

BEST PILOT: “Deathmate” – Accesso diretto ai pitch 2022 del DMF

BEST SPY IDEA: “Detective Robles”

BEST VERTICAL VIDEO: “Reverse”

BEST SCHOOL VIDEO: “La soluzione è nel Cielo”

CATEGORIA FASHION FILM:

BEST FASHION FILM: “HYMN TO NOSENSE” – promozione su Fashion Channel, proiezione in una delle giornate dell’Altaroma a Febbraio 2022 e promozione su Lei Style

BEST ORIGINAL IDEA: “THE MOVEMENT” – promozione su Fashion Channel e proiezione in una delle giornate dell’Altaroma a Febbraio 2022

BEST FOREIGN FASHION FILM: “MIJO” – promozione su Fashion Channel

BEST DIRECTOR: “THE FOSTER SISTER” – promozione su Fashion Channel

BEST CINEMATOGRAPHY: “KEEP MOVING” – promozione su Fashion Channel

BEST SOUNDTRACK: “CIELO” – promozione su Fashion Channel

BEST STYLING: “HYMN TO NOSENSE” – promozione su Fashion Channel

La webserie “MILITIA” è finalista di diritto nella categoria digital series ai TULIPANI DI SETA NERA

Il cortometraggio “RUTUNN’” è finalista di diritto al CROFFI

La webserie “HOW TO” è finalista di diritto nei webfest di: Die Seriale, Montreal Digital WebFest, Bilbao Web Fest, Miami Web Fest, Webserie Festival Global.

La webserie “TOTO E DAIANA” è finalista di diritto al Toronto Web Fest e al Rio WebFest.

La webserie “DIFFERENZE GENERAZIONALI” è finalista di diritto al Bogotà WebFest

Il Progetto in Virtual Reality “NIKOLA TESLA” è finalista di diritto al Seoul WebFest

La webserie “OTHERSIDE” è finalista di diritto al Miami WebFest e al Lima WebFest.

La puntata pilota DEATHMATE è finalista di diritto al Marseille WebFest e al British Web Award