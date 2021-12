Chiellini che afferra Saka diventa un’installazione a Milano con Spotify

Il meme più virale del 2021 diventa un’istallazione. Spotify ha ricreato la famosa scena di Giorgio Chiellini che afferra Saka agli Europei 2020 con un’affissione speciale alla Stazione Centrale di Milano. L’occasione è quella di celebrare il 2021 come l’anno in cui, dopo il ritorno alla ‘normalità’ post 2020, abbiamo abbracciato un ignoto fatto di vittorie incredibili e di emozioni senza fine: dagli Europei di calcio all’Eurovision, dall’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo fino al Campionato europeo di pallavolo femminile. Un’Italia “piglia tutto”.

Nasce così da Spotify l’idea di un’installazione dedicata a uno dei protagonisti dell’anno che si sta per concludere: il capitano degli Azzurri Giorgio Chiellini. L’affissione, che viene riprodotta tirata come la maglietta di Saka, include inoltre uno Spotify code con cui è possibile ascoltare su Spotify la playlist realizzata da Chiellini per raccontare attraverso la musica il suo anno ‘totalmente normale’.

Sulla piattaforma è possibile ascoltare altre due playlist non esattamente ordinarie, curate da altri due campioni simbolo del 2021 italiano: Paola Egonu, pallavolista della Nazionale italiana fresca vincitrice degli Europei, e Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel salto in alto.