GF Vip 6, Aldo Montano resta nella casa? Ecco cosa è successo

È arrivato il momento per gli inquilini del Grande Fratello Vip 6 di prendere una decisione: restare nella casa e continuare il percorso, oppure tornare alle loro vite. Nell’ultima diretta, alcuni concorrenti hanno potuto fare la scelta. Ad abbandonare il reality sono stati Francesca Cipriani e Alex Belli, anche se quest’ultimo sarebbe comunque stato squalificato.

Chi invece, suo malgrado, è costretto a restare è Aldo Montano.

Ma cosa è successo?

La produzione del GF Vip ha scelto di dividere in due puntate la scelta dei concorrenti e lo schermidore fa parte di quelli che potranno comunicare la scelta nella puntata di venerdì 17 dicembre.

Nonostante in molti sperino in un suo ripensamento, Aldo Montano sembra avere le idee piuttosto chiare.

Anche dopo aver appreso che dovrà restare ancora nella casa, ha confermato l’intenzione di voler abbandonare il reality per tornare dalla sua famiglia e non perdersi le gioie della paternità.

Dunque la possibilità che resti è davvero nulla, ma il pubblico che lo ama potrà seguirlo per un altro po’.