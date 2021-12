GF Vip 6, Alex Belli e Delia Duran paparazzati insieme a Roma

Dopo l’uscita burrascosa dalla casa del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli è ancora sulla bocca del web. L’attore ha scelto di abbandonare il reality per tornare dalla moglie, Delia Duran, e cercare di sistemare il rapporto incrinatosi a causa della sua vicinanza a Soleil Sorge.

Come sarà andata con Delia?

Nessuno dei due ha ancora rilasciato qualche dichiarazione a riguardo, ma sembra che, almeno apparentemente, tra loro sia tornato il sereno.

Alex e Delia sono stati paparazzati insieme alla stazione Termini di Roma, probabilmente in procinto di tornare insieme nella loro casa a Milano. A condividere la foto sui social l’influencer Deianira Marzano.

Oltre alla questione Soleil, i due dovranno anche chiarire il bacio scambiato da Delia con l’uomo misterioso. Sembra si tratti dell’imprenditore Carlo Cuozzo, che tramite le sue storie Instagram ha confermato che con la moglie di Alex c’è stato davvero qualcosa…