Crazy Cooking Show, Matteo Pelusi e Aisha Ben Thabet ai fornelli su Boing

Boing ha annunciato una nuova produzione originale: Crazy Cooking Show, che andrà in onda nei primi mesi del 2022. Alla conduzione il content creator Matteo Pelusi, del seguitissimo duo Matt&Bise (oltre 2.5 mln di iscritti al canale YouTube e 1.5 mln di follower sul profilo Instagram personale), accompagnato dalla giovanissima chef influencer Aisha Ben Thabet – conosciuta sui social come “theavokiddo” (oltre 530mila follower e 24 mln di like su TikTok) – terza classificata nel 2016 a Junior MasterChef Italia.

Il nuovo programma – prodotto per il canale da KidsMe (la children content factory del gruppo De Agostini Editore) – vedrà coppie di ragazzi e ragazze sfidarsi in esilaranti gare di cucina. L’ingrediente principale? Non prendersi troppo sul serio!