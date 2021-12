Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone: cena piccante a Milano

Che la storia con Antonino Spinalbese fosse al capolinea si era capito ma che ci fosse già nell’aria un nuovo amore ancora no. A lanciare lo scoop è Whoopsee che su Instagram ha pubblicato un video di Belen Rodriguez e Michele Morrone mano nella mano. I due sono stati ‘pizzicati’ a cena nel ristorante milanese ‘El Porteño Prohibido’ mentre si fanno largo tra i presenti.

Lei, fasciata in un abito floreale sorride, seguendo Morrone che la tiene per mano facendosi strada nel locale. E pensare che solo poco tempo fa, il protagonista di ‘365 giorni’ aveva affermato proprio sulla Rodriguez: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”. Di certo avrà cambiato idea!