Annullati i concerti “Blitz” di Cosmo

Sono annullati e rimandati al 2022 i concerti ‘Blitz’ di Cosmo, che si sarebbero dovuti tenere nei prossimi giorni a Venaria Reale e Padova. È lo stesso cantautore ad annunciare quello che chiama un “passo indietro” che mette “al centro la comunità e non gli interessi personali”.

La situazione sanitaria nazionale troppo incerta per permettere di vivere i due eventi come una festa. “Incertezza- scrive Cosmo- che purtroppo ancora una volta rende impossibile garantire a pubblico e lavoratori lo standard minimo di professionalità che abbiamo cercato di mantenere durante questi due anni così difficili per il nostro settore. In mancanza di garanzie da parte delle autorità competenti- continua- preferiamo fare un passo indietro, ancora una volta. Per noi i concerti sono una festa, e tale devono restare”.

E, poi, aggiunge: “Ci rendiamo conto, poi, che in questo momento sembra essere il pubblico stesso a voler chiedere di aspettare che la situazione relativa alle possibili zone gialle, arancioni e rosse diventi più chiara, e preferiamo quindi smettere di vendere i biglietti per date che potrebbero rischiare di essere bloccate a pochi giorni dagli spettacoli”.

Ora l’artista dà l’appuntamento ad aprile 2022 e intanto “verranno predisposti in automatico e con effetto immediato i rimborsi per tutte le persone che hanno acquistato il biglietto, e l’intero importo (inclusi diritti di prevendita) verrà riaccreditato sul sistema di pagamento utilizzato per l’acquisto entro 5-10 giorni lavorativi (per ulteriori informazioni [email protected]). Per ogni informazione potete scrivere a [email protected]”.

Nel 2022 il recupero dei live a Bologna

L’appuntamento, per i prossimi live, è a Bologna: “Vi aspettiamo il 15, 16 e 18 aprile all’Arena Parco Nord, sotto il nostro tendone dove verrà messo in scena un vero e proprio mini-festival, un evento che a questo punto sarà ancora più speciale”.