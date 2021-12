Aka 7even si commuove in tv: occhi lucidi sul palco di Sanremo Giovani

Emozione grandissima per Aka 7even durante la sua presentazione sul palco di Sanremo Giovani. Il cantautore è stato tra gli ospiti della finalissima dedicata agli emergenti per presentare la canzone che porterà in gara nella 72esima edizione del Festival di Sanremo. L’ex Amici, che si esibirà con “Perfetta così”, non è riuscito a nascondere la commozione. Occhi lucidi in diretta per lui e l’entusiasmo di chi sta per calcare uno dei più grandi palchi d’Italia. Un’esperienza che forse, Luca Marzano – questo il vero nome del 21enne – ancora non crede sia realtà.

“Quando Amadeus ha annunciato il mio nome tra i partecipanti del Festival- commenta Aka 7even- non potevo credere alle mie orecchie: l’Ariston è il palco più prestigioso d’Italia, un traguardo davvero importante e questo Festival è il coronamento di un anno incredibile”. E ha ragione l’artista che recentemente è stato premiato agli Mtv Europe Music Awards come Best Italian Act.

E già Aka 7even non vede l’ora arrivi febbraio 2022: “Sono già elettrizzato all’idea di poter cantare il mio brano lì dove ho visto negli anni passare artisti che hanno fatto la storia”.

Ecco il video della presentazione di Amadeus ↓