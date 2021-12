Da Ghali a Madame, Sick Luke svela ospiti e tracklist del suo album

Sick Luke ha finalmente svelato la tracklist e gli ospiti del suo album di debutto da solista. Uscirà per Carosello Records il 7 gennaio “X2”, progetto che raccoglie il meglio dei nomi della scena contemporanea. Da Sfera Ebbasta a Madame, da Gaia a Fabri Fibra. E ancora Mecna, Ariete, Emis Killa, Side Baby, Coez, Ghali, Ketama126, Carl Brave e non solo. Quindici le tracce che sono lo specchio dell’anima artistica di Luke, scissa tra luce e oscurità proprio come il simbolo che lo ha reso celebre: il farfastrello, metà farfalla, metà pipistrello.

Il disco è già disponibile in pre-save e pre-order.

La tracklist ↓

Il teaser trailer ↓

Per svelare la tracklist, Sick Luke ha pubblicato un video con visual effects in 3D che trasporta subito nell’immaginario dark, misterioso e fumettistico di Luke. Avventura, curiosità e mistero sono gli ingredienti chiave del racconto, che catapulta i due ragazzi protagonisti nel magico e oscuro mondo del producer.