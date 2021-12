Can Yaman registra la puntata a C’è Posta Per Te: ecco quando va in onda

Visto il successo ottenuto nelle scorse edizioni, Can Yaman torna a C’è Posta Per Te. Stando ai rumors presenti sui social, l’attore turco avrebbe registrato in queste ore la puntata del programma di Maria De Filippi.

Yaman dovrebbe partecipare alla prima puntata dello show prevista l’8 gennaio. Stavolta però, sembra che il futuro Sandokan non sarà presente in qualità di ospite ma come destinatario di una busta. Di certo la sua presenza è finalizzata anche alla promozione della fiction ‘Viola come il mare’ in arrivo su Canale 5.

In attesa di vedere cosa succederà durante la prima puntata di C’è Posta Per Te, ecco Can Yaman nella scorsa edizioni del programma